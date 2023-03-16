Бизнес Петербурга и Ленобласти нарастил объемы инвестиций в умные датчики

Предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2022 году активно внедряли интеллектуальные системы в производственные процессы. Аналитики МТС зафиксировали рост спроса среди бизнеса на IoT-устройства (умные датчики, приборы для мониторинга, системы сбора и учета данных и прочие). По итогам 2022 года количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT компании, увеличилось на треть по сравнению с 2021 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Активней всего IoT-устройства внедряли организации топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и сферы недвижимости. Их доля в общем объеме новых подключений составила 70%. Эксперты связывают данную тенденцию с изменениями в законодательстве, согласно которому с января прошлого года энергетики должны устанавливать в домах интеллектуальные приборы по учету энергопотребления.

Рост инвестиций в интеллектуальные системы продемонстрировали промышленные предприятия, в частности сегмент обработки и добычи. Наращивать объемы вложений продолжает госсектор. В минувшем году активно внедрялись IoT-технологии в транспортной сфере Петербурга и Ленобласти.

По словам директора по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артура Сизова, увеличение спроса на автоматизацию во многом обусловлено расширением специальной сети стандарта NB-IoT, позволяющей удаленно контролировать работоспособность умных устройств даже в труднодоступных локациях. К примеру, компания запустила сеть данного стандарта в особой экономической зоне «Усть-Луга», что в дальнейшем позволит дополнительно привлечь пользователей. Согласно исследованию ONSIDE, в прошлом году компания обеспечила 47% от общего объема подключений в сегменте M2M/IoT (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей): за год прирост абонентской базы составил около 23%.