Контракты на капремонт школы №63 и хореографического лицея №95 заключили в Ижевске

Власти столицы Удмуртии заключили контракты на проведение работ по капитальному ремонту школы № 63 и хореографического лицея № 95. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, подрядчики зайдут на площадки во время весенних каникул. На проведение ремонта по федеральной программе модернизации школ направили 107,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках предстоящих работ в школах проведут ремонт входных групп и фундамента, а также отделочные работы в помещениях и на лестничных маршах. В планах замена дверей, модернизация инженерных систем и проведение мероприятий по комплексной безопасности. В частности, речь идет о замене пожарной сигнализации, видеонаблюдении, системе антитеррористического оповещения, сигнализации и оборудовании поста охраны.

Вернуться в учебные заведения школьники смогут в декабре. До этого времени получать образование ученики хореографического лицея № 95 будут в школе № 60. Учащиеся 2-4 классов школы № 63 будут посещать учебное учреждение № 28, а первоклассники и ученики 5-11 классов — в школу № 67.