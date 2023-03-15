Контракты на капремонт школы №63 и хореографического лицея №95 заключили в Ижевске

Власти столицы Удмуртии заключили контракты на проведение работ по капитальному ремонту школы № 63 и хореографического лицея № 95. Как рассказал во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, подрядчики зайдут на площадки во время весенних каникул. На проведение ремонта по федеральной программе модернизации школ направили 107,8 млн руб.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В рамках предстоящих работ в школах проведут ремонт входных групп и фундамента, а также отделочные работы в помещениях и на лестничных маршах. В планах замена дверей, модернизация инженерных систем и проведение мероприятий по комплексной безопасности. В частности, речь идет о замене пожарной сигнализации, видеонаблюдении, системе антитеррористического оповещения, сигнализации и оборудовании поста охраны.
Вернуться в учебные заведения школьники смогут в декабре. До этого времени получать образование ученики хореографического лицея № 95 будут в школе № 60. Учащиеся 2-4 классов школы № 63 будут посещать учебное учреждение № 28, а первоклассники и ученики 5-11 классов — в школу № 67.