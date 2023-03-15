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Экс-замначальника саратовского СИЗО приговорен к штрафу 1 млн рублей за взятки

Кировский районный суд Саратова признал виновным в двух эпизодах получения взяток бывшего заместителя начальника саратовского ФКУ СИЗО-1 по безопасности и оперативной работе Дениса Музырева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По информации следственного управления, суд установил, что в марте, мае и июне 2022 года заместитель начальника саратовского СИЗО-1, временно исполняя на тот момент обязанности начальника учреждения, получил от трех жителей города Саратова взятку на общую сумму более 210 тыс. руб. «Вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу осужденных родственников данных граждан, которые содержались в данном учреждении», — отметили в СКР. В материалах суда указано, что ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам взяток: ч.2 ст.290 УК РФ и ч.3 ст.290 УК РФ.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области в июне прошлого года. Материалы расследования поступили в суд 14 февраля этого года.

Денису Музыреву назначен штраф 1 млн руб. с запретом занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы на два года. Также господин Музырев лишен специального звания.

Сергей Петунин

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