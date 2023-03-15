В Красноярском крае на месте будущего детского парка отдыха установили БМП

В Назарово Красноярского края на территории бывшего детского сада, которую власти намерены использовать для строительства детского парка, была установлена БМП. Как рассказала «Ъ» заместитель главы города по общественно-политической работе Оксана Федосеева, земельный участок долгое время был заброшен, однако совместными усилиями власти и жители города очистили его от мусора. Населению было обещано обустроить на этом месте детскую зону отдыха. Сегодня площадка участвует в голосовании по выбору места для строительства будущего детского парка и зоны отдыха для горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Назарово Фото: Администрация города Назарово

«Проект строительства будущего парка подразумевает обустройство не только детской зоны, но и места для отдыха, а также мемориальной зоны, поскольку в этом районе нет ни одного объекта, где могли бы пройти торжественные мероприятия к 9 Мая. Танк (БМП — "Ъ".) после демилитаризации опасности не представляет, место выбрано временно, пока не состоялось голосование»,— сообщила заместитель главы города.

Всего в голосовании участвуют три территории, итоги подведут в апреле 2023-го. Саму площадку по плану должны будут окончательно обустроить в 2024 году.

Лолита Белова, Новосибирск