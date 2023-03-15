Еще один житель Удмуртии перевел мошенникам 270 тысяч рублей при заказе интимных услуг

В Удмуртии в полицию обратился 40-летний безработный житель Кизнерского района, который рассказал л хищении у него денег после посещения сайта интимных услуг. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сумма ущерба составила более 270 тыс. руб.

По словам мужчины, он выбрал на сайте анкету девушки и позвонил по указанному номеру, однако ответа не дождался. Днем позднее ему перезвонил «менеджер» и под различными предлогами убедил перевести на указанный счет средства. Все внесенные деньги ему обещали вернуть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению лица.

Отмечается, что с начала 2023 года в полицию обратились порядка 20 человек, пострадавших от аналогичного мошенничества. Общий ущерб превысил 700 тыс. руб.