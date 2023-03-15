Обстреляно село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области; пострадал частный дом

Под огонь украинских силовиков попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области (по его окраине проходит граница с Харьковской областью Украины). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, разрушения есть в одном домовладении: выбиты окна, посечены забор и фасад.

Оперативные службы находятся на месте.

Оповещения об обстреле Новостроевки-Второй стали приходить жителям округа около 14:30. Всего за 15 марта белгородцам пришло около десятка таких оповещений — рекордное количество за последнее время. Губернатор Вячеслав Гладков пока подтвердил разрушения гражданских объектов только в Шебекине.

Какие населенные пункты Белгородской области сегодня могли попасть под украинские обстрелы — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин