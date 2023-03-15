Кубанский депутат настаивает на применении льготной ставки НДС к семенам для посева

Депутат Госдумы («Единая Россия») от Краснодарского края Эдуард Кузнецов попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева разобраться с вопросом применения к семенам для посева пониженной ставки НДС. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Сейчас предприниматели могут применять для продажи товаров, списки которых определены постановлением правительства, пониженную ставку НДС в размере 10%. При этом в определении Верховного суда от 17 июня 2022 года сказано, что один из основных критериев применения льготной ставки НДС — возможность употребления семян исключительно в пищу.

«Протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром»,— говорится в обращении.

На основании определения суда налоговые инспекции начали выносить решения, согласно которым невозможно применить пониженную ставку НДС ко всем проданным семенам для посева. По мнению аграриев, из-за этого велика вероятность, что потребуется рекалькуляция НДС за три предыдущих года, в результате которой они понесут большие убытки.

«Сложившаяся неоднозначность толкования ставки НДС для посевного материала несут в себе риск того, что в ходе их реализации будут применяться различные ставки, что может привести к дестабилизации российского рынка, что особенно опасно при подготовке и проведении посевной кампании 2023 года»,— отметил Эдуард Кузнецов.

Татьяна Ручкина

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