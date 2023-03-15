В Новороссийске в 2023 году высадят 250 га новых виноградников

Площадь виноградников в Новороссийске в 2023 году планируют увеличить до 2,1 тыс. га, что позволит нарастить валовой сбор винограда до 15,5 тыс. тонн. Об этом в ходе ежегодного отчета сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Общая площадь виноградников города составляет 1,9 тыс. га. В 2022 году заложено 228 га виноградной лозы. В планах заложить еще 250 га»,— заявил глава Новороссийска.

По его данным, валовой сбор винограда в 2022 году в Новороссийске составил 14,5 тыс. тонн против 11,3 тыс. тонн годом ранее. Также винодельческими предприятиями города произведено 45,2 млн бутылок напитка, что является рекордным показателем.

В настоящий момент в отрасли виноградарства в Новороссийске осуществляет свою деятельность 15 предприятий и 14 фермерских хозяйств. Основные производители винограда: «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», имение «Сикоры», СХП «Раевское», КФХ Зубков и пр.

Ранее стало известно, что общая площадь виноградопригодных земель в Новороссийске по итогам инвентаризации увеличилась вдвое и составила более 8,5 тыс. га (против 4,2 тыс. га ранее).

Наталья Решетняк

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