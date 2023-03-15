УФАС выявило нарушения в аукционе на возведение системы водоснабжения в Нязепетровске

Управление ФАС России по Челябинской области выявило нарушения в содержании документации аукциона на строительство системы водоснабжения в Нязепетровске. Заказчику предписано отменить закупку, сообщают в антимонопольном ведомстве региона.

Начальная цена контракта на возведение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города, базирующейся на Нязепетровском водохранилище, составила 167 млн руб.

Как установило УФАС, в проекте контракта отсутствовала полная информация об объекте закупки, а проектную документацию не разместили на портале госзакупок полностью. При этом заказчик, муниципальное учреждение «Управление ЖКХ Нязепетровского района», не отразил изменения первоначальных проектных решений.

По мнению УФАС, из-за допущенных нарушений на торги не поступило ни одной заявки. Поскольку годом ранее заказчик допустил такие же недочеты при размещении контракта на строительство системы водоснабжения, он будет привлечен к административной ответственности.