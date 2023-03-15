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Сотрудника муниципального предприятия в Ижевске обвиняют в получении взяток за покровительство при заключении договоров

В столице Удмуртии сотрудника одного из муниципальных унитарных предприятий обвиняют в получении взятки в крупном и значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

По данным следствия, мужчина получил от директора коммерческой организации деньги. За взятку он должен был обеспечить покровительство и попустительство при приемке товарно-материальных ценностей, а также лоббирование интересов при исполнении договоров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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