46% жителей Краснодара решают рабочие проблемы во время отпуска

Каждый второй, или 46% краснодарцев не могут отвлечься от форс-мажоров и часто вынуждены решать рабочие проблемы во время отпуска. Об этом говорится в результатах опроса «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

22% краснодарцев отметили, что не сталкиваются с рабочими форс-мажорами во время отпуска или это случается крайне редко. Еще 30% периодически вынуждены вовлекаться в рабочий процесс. 67% респондентов заявили, что отдыхают во время отпуска, каждый пятый житель города не может насладиться свободным временем, а каждый шестой — не может отдохнуть из-за хронической усталости.

45% жителей столицы Кубани отмечают, что не могут отказать от работы в отпуске из-за перфекционизма. 14% жителей Краснодара берут отпуск реже, чем раз в год, 34% — дважды в год, 28% — раз в год и 23% — несколько раз.

Татьяна Ручкина

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