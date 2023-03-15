В Новороссийске в 2022 году сдали более 616 тысяч «квадратов» жилья

В Новороссийске в 2022 году ввели в эксплуатацию 616,4 тыс. кв. м жилья, что на 27% больше, чем годом ранее. Данные озвучил глава города Андрей Кравченко в ходе ежегодного отчета о результатах своей деятельности.

Повышенный спрос на жилье, по словам господина Кравченко, формирует активный миграционный прирост: ежегодно население города увеличивается на 3 тыс. человек.

«Ежегодный миграционный прирост и введение в эксплуатацию большого количества жилья привели к дефициту детских садов, школ и других социальных объектов»,— отметил глава Новороссийска.

По его словам, одним из главных приоритетов в прошедшем году стала ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой. В городе полностью изменили подход к работе с застройщиками, применяя принципы КРТ.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2021 году в Новороссийске введено в эксплуатацию 484 тыс. кв. м жилья (в том числе объектов индивидуального жилищного строительства). Показатель значительно превысил плановый — 278 тыс. кв. м по региональному проекту «Жилье».

Наталья Решетняк

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