В Темрюкском районе построят новый водопровод в 2023 году

В поселке Стрелка Темрюкского района построят новый водопровод в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Из краевого и муниципального бюджетов выделят 5 млн руб. на строительство объекта. Он обеспечит водой жителей 118 домов в поселке.

«В настоящее время жители улиц Ленина, Лесной, Светлой и Азовской не имеют доступа к центральному водоснабжению и пользуются автономными системами — скважинами, колодцами»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Протяженность нового водопровода составит 2,5 км. Окончание работ по возведению объекта запланировано на лето 2023 года.

Анастасия Донскова

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