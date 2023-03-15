В Петербурге на полгода перекроют участок внешнего кольца КАД между ЗСД и Приморским шоссе

На северном участке КАД Петербурга перекроют движение транспорта по внешнему кольцу на полгода. В это время там будет проводиться реконструкция дороги, сообщили 15 марта в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 15 апреля по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо А-118. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении»,— сказал начальник территориального ситуационного центра Управления Илья Пузыревский.

Место работ обозначат и огородят. Информацию о скоростном режиме и перекрытии КАДа выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что северный участок КАД расширят до шести полос в 2026 году.

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