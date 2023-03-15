В Башкирии определили медорганизации, которые могут проводить психиатрическое освидетельствование

В Башкирии утвердили перечень из 57 медицинских организаций, уполномоченных проводить обязательное психиатрическое освидетельствование. Соответствующий приказ министерства здравоохранения республики от 1 февраля опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В список входят, помимо РКПБ, Республиканский клинический психотерапевтический центр, Стерлитамакская психиатрическая больница, уфимские больницы №21, 18, 13, районные и городские больницы Башкирии. В них должны быть созданы врачебные комиссии для проведения освидетельствования.

Документом признается утратившим силу приказ минздрава от 30 июня 2017 года, в котором были указаны 54 медучреждения. В новый список внесены, в частности, Республиканская клиническая больница имени Куватова, уфимская больница №5, больница №2 Стерлитамака.

Майя Иванова

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