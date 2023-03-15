«Россети Тюмень» приняли на обслуживание энергообъекты АО «ЮРЭСК»

Компания «Россети Тюмень» приняла в управление высоковольтную подстанцию «Евра», а также заходы воздушных линий 110 кВ «Сотник – Евра» и «Евра – Урай». Эти энергообъекты принадлежат АО «Югорская региональная электросетевая компания» и обеспечивают электроснабжение города Урай с населением более 40 тысяч человек. Соответствующее соглашение между урайским филиалом «Россети Тюмень» и АО «ЮРЭСК» было заключено 1 марта 2023 года.



Для повышения надежности электроснабжения потребителей в Урае «Россети Тюмень» разработали комплексную программу мероприятий. В течение года энергетики выполнят техобслуживание основного и вспомогательного оборудования подстанции, в том числе силовых трансформаторов, распределительных устройств, а также коммутационной аппаратуры. Помимо этого, будет проведена полная ревизия системы релейной защиты и автоматики.

«Россети Тюмень» активно развивают нетарифные направления деятельности, в том числе техническое обслуживание стороннего энергооборудования, в ХМАО-Югре. Сотрудничество двух организаций позволит значительно сократить время реагирования на возможные технологические нарушения и повысить надежность электроснабжения города Урай.