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Больше 30 кг сахара ежегодно потребляет каждый житель Удмуртии

В Удмуртии каждый житель ежегодно потребляет 33 кг сахара, в том числе в составе шоколада, конфет и тортов. По данным Удмуртстата, кондитерские изделия заняли пятую позицию в рейтинге продаж всех товаров населению в 2022 году.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

При этом среди продуктов питания кондитерские изделия занимают третье место, уступая мясным и молочным продуктам. Так, на покупку мяса жители тратили по 15,6 тыс. руб., молочных продуктов — 9,6 тыс. руб., кондитерских — 8,8 тыс. руб. в год.

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