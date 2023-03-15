Челябинца осудили за попытку вывезти на Украину военную продукцию

Армавирский городской суд вынес приговор по уголовному делу жителя Челябинска, обвиняемого в покушении на контрабанду военной продукции. Ему назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщают в управлении ФСБ по Челябинской области.

Челябинец пытался отправить изделия одного из оборонных заводов своего региона адресату, действующему в интересах Украины. Горожанина задержали сотрудники УФСБ при подготовке груза к отправке через государственную границу в Краснодарском крае.