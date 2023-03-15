Обстрелян город Шебекино Белгородской области, пострадали частные дома

Под обстрел украинских силовиков в очередной раз попал город Шебекино Белгородской области. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в районе подстанции горит сухая трава. Глава округа Владимир Жданов и аварийные службы находятся на месте.

Сообщения об обстреле Шебекина начали приходить жителям городского округа около 12:30. Жители насчитали около 14 разрывов.

Какие населенные пункты Белгородской области сегодня могли попасть под украинские обстрелы — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин