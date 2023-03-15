«Сохранить квартиру при отсутствии у человека дохода все равно не удастся»

Депутаты Госдумы РФ от Краснодарского края внесли в нижнюю палату российского парламента проект поправок в закон о банкротстве, которые направлены на защиту единственного жилья несостоятельных граждан, являющегося предметом ипотеки. Они предложили наделить суды правом утверждать мировые соглашения или планы реструктуризации долгов, которые помогу ипотечным заемщикам закрыть долги без продажи ипотечной квартиры. Законопроект комментирует исполнительный директор УК «Помощь», занимающейся управлением пакетами проблемной задолженности, Анна Ларина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Ларина

Фото: предоставлено автором Анна Ларина

Фото: предоставлено автором

«Выручка от продажи ипотечного жилья в процедуре банкротства поступает в счет погашения требований банка, выдавшего кредит на это жилье, лишь в размере 80%. В большинстве случаев — это максимум, на что может рассчитывать банк в процедуре банкротства гражданина, поскольку, как правило, иное имущество у него либо отсутствует, либо не представляет особой ценности.

С этой точки зрения, принятие указанного законопроекта учитывает интересы как должника, так и банка, поскольку, заключая в процедуре банкротства мировое соглашение либо согласовывая план реструктуризации долгов, банк имеет возможность получить от должника всю сумму долга по ипотечному договору, а не только 80%, а гражданин имеет легальную возможность не лишиться единственного жилья.

Однако стоит учесть, что исполнимость мирового соглашения или плана реструктуризации долгов напрямую зависит от наличия источника дохода должника, и при его отсутствии предложенные законопроектом меры не смогут защитить единственное жилье гражданина, находящееся в ипотеке. А ситуации, когда личное банкротство гражданина обусловлено исключительно наличием иных долгов, в отсутствие задолженности по ипотечному кредиту достаточно редки.

Поэтому данный законопроект вряд ли кардинально изменит ситуацию, поскольку защитить ипотечное жилье посредством заключения мирового соглашения или согласования с кредиторами плана реструктуризации долгов (правда, в отношении всех долгов), возможно и сейчас, если у должника имеется доход и сумма долга для него является посильной.

В любом случае при нарушении условий мирового соглашения или плана реструктуризации долгов, ипотечное жилье гражданина будет реализовано на торгах».

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