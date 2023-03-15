Волгоградская мэрия сообщает о планах сноса здания в центре города

Администрация Волгограда сообщает о намерении принудительно снести здание бывшего магазина в центре города на улице Гоголя, 5. По данным мэрии, он размещен без разрешения на это.

По информации администрации города, нестационарный торговый объект (НТО) признан Арбитражным судом Волгоградской области возведенным с нарушениями действующего законодательства. Кроме того, суд счел объект недвижимости некапитальным сооружением, не включенным в действующую схему размещения НТО. «6 марта 2023 года было издано распоряжение администрации Центрального района, согласно которому владелец должен был в течение пяти рабочих дней произвести самостоятельный разбор незаконного НТО и привести территорию в первоначальное состояние. Так как владелец объекта не предпринял мер по освобождению территории, администрация района вынуждена приступить к принудительному демонтажу нестационарного объекта», — отметили в мэрии.

После сноса на освобожденной территории, по данным горадминистрации, планируется благоустройство с восстановлением покрытия пешеходной зоны, высадкой зеленых насаждений, устройством газона и поливочного водопровода.

Сергей Петунин