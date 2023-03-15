Белорусские строители могут возвести в районе яблоневого сада в Воронеже детсад за 700 млн рублей

Белорусские компании готовы возвести в районе яблоневого сада на севере Воронеже детский сад на 600 мест. Об этом DeFacto сообщило со ссылкой на итоги встречи в Минске первого замминистра архитектуры и строительства Беларуси Олега Швеца с делегацией Воронежской области во главе с региональным вице-премьером Константином Кузнецовым.

В правительство региона уже внесены документы для получения земельного участка под детсад. Строительство может быть проведено в 2023–2024 годах. Планируемая стоимость объекта — 700 млн руб.

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