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В Новороссийске установили комплекс для контроля ливневых коллекторов

В Новороссийске установили информационно-аналитический комплекс для мониторинга ситуации на ливневых коллекторах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Система позволит в режиме реального времени следить за состоянием объектов ливнеотведения в городе и быстро реагировать на случаи засоров и подтоплений.

«Результаты тестирования комплекса будут представлены руководству города уже в марте», — говорится в сообщении.

Комплекс разработали специалисты отдела гидротехнических сооружений управления ЖКХ города, коммерческого научного объединения экспертов Новороссийска и команды проекта «Умный город».

Анастасия Донскова

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