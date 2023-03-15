Профильный комитет краевого заксобрания одобрил проект о налоговой льготе для логистических центров

Депутатам комитета краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам представили законопроект об освобождении девелоперов логистических центров от налога на имущество. Законопроект внесен губернатором Пермского края. Предлагаемая льгота позволит на пять лет освободить девелоперов крупных логистических комплексов от уплаты налога.

Как отметил сегодня на заседании комитета замминистра экономического развития и инвестиций региона Владимир Верюжский, Прикамье отстает от соседних регионов по объему качественной складской недвижимости. Нехватка предложения формирует повышенный спрос и высокую арендную ставку на складские площади. Замминистра подчеркнул, что повышенный спрос на складские площади связан с активным развитием электронной торговли и расширением присутствия федеральных сетей в крае. В 50 регионах уже действуют льготы по налогу на имущество организаций в рамках инвестпроектов, поэтому пермские власти предлагают ввести в крае льготу по налогу на имущество по проектам строительства логистических центров. Указанные инициативы при этом должны иметь статус приоритетных инвестпроектов.

Площадь такого центра должна составлять не менее 15 тыс. кв. м. Льгота действует для приоритетных инвестпроектов (ПИП), получивших такой статус в 2021–2027 годах. Складской комплекс должен быть введен не позднее чем через пять лет после получения статуса ПИП. Члены комитета одобрили законопроект и рекомендовали принять его в двух чтениях на пленарном заседании заксобрания 16 марта.

Отметим, что в последние месяцы в Прикамье анонсировали планы по строительству сразу нескольких логистических центров. Среди них — проект оренбургского девелопера «ПФО Групп» по возведению возле Култаево логистического комплекса площадью более 54 тыс. кв. м. Два складских комплекса общей площадью 39 тыс. кв. м построят в деревне Паздерино компании «Ива-Логистик» и «Ива-Строй». Пермский холдинг «Дельта-Инвест» собирается также разместить логистический центр на выезде из Краснокамска (40 тыс. кв. м). Всем перечисленным проектам присвоены статусы приоритетных инвестпроектов.