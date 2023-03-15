В Оренбургской области убийцу трех студенток приговорили к пожизненному заключению

Оренбургский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима Александра Лазарева, убившего трех студенток. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Убийство трех девушек произошло 29 сентября 2021 года на улице Молодежной в Гае. Преступник проник в квартиру на первом этаже жилого дома, где проживали студентки местного филиала Орского медицинского колледжа. Угрожая ножом, злоумышленник сначала изнасиловал девушек, затем нанес каждой множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки. После совершения преступления мужчина поджег квартиру. Одна из потерпевших девушек смогла выбежать на улицу, но была убита во дворе.

Александр Лазарев был задержан 3 октября 2021 года после попытки угона автомобиля в Орске. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее судимый за убийство и разбой мужчина в августе 2021 года изнасиловал жительницу Гая, которую предложил подвезти на машине.

Рецидивиста признали виновным в убийстве девушек (п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасиловании с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей и к другим лицам, соединенном с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 166 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 139 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили версию следствия. В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» убийцу признали полностью вменяемым.

Андрей Сазонов, Самара