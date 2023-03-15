Контрольно-счетная палата хочет провести дополнительные проверки деятельности краевой корпорации МСП

В 2022 году АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» предоставила гарантии 20 субъектам МСП, зарегистрированным на территории других регионов, на сумму 227,8 млн руб. Об этом сообщил на заседании комитета заксобрания по бюджету председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Пермского края Геннадий Тушнолобов. В КСП считают, что это противоречит уставной цели создания корпорации: она должна способствовать развитию МСП и увеличению налоговой базы на территории Прикамья, но в данном случае предприниматели воспользовались поддержкой в Прикамье, а налоги отчисляют в бюджеты других субъектов.

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Господин Тушнолобов уточнил, что формально ничего не нарушено: пока это только гарантии, ущерб бюджету Пермского края не нанесен. Однако КСП все же отнесла действия корпорации МСП к категории иных нарушений. «У корпорации — своя правда, мы ее слышим и понимаем. Наша позиция, основанная на анализе документов и нормативно-правовых актов субъектов РФ, что это неправильно. Сейчас идет дискуссия, я ее приветствую. Мы доведем это дело до конца. Подготовим соответствующую информацию для губернатора, проведем еще дополнительные проверки, обозначим цифры — сколько каких налогов куда заплачено»,— заявил председатель региональной КСП.

Парламентарии не согласились с представленными КСП данными о работе корпорации. Депутат Илья Шулькин отметил, что отчет контрольно-счетной палаты противоречит акту ее же проверки деятельности АО, проведенной в августе 2022 года, в котором работа корпорации была оценена как эффективная. По мнению господина Шулькина, новая информация «вводит депутатов в заблуждение», а также может негативно повлиять на репутацию краевого АО. Председатель комитета Елена Зырянова высказала мнение, что КСП несколько превышает свои полномочия. По итогам обсуждения члены комитета решили еще раз вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

АО «Корпорация развития МСП Пермского края» зарегистрировано в 2010 году. Единственный акционер общества — Пермский край в лице регионального агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Основной вид деятельности корпорации — предоставление поручительства по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектам МСП, «самозанятым» гражданам и организациям, оказывающим поддержку малому и среднему предпринимательству. По данным Kartoteka.ru, выручка АО по итогам 2021 года составила 29,1 млн руб., чистая прибыль — 60 млн руб.