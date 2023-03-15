В Смольном предложили присвоить новому мосту через Неву имя Ольги Берггольц

На заседании Законодательного собрания депутат Михаил Амосов предложил назвать будущий «Большой Смоленский мост» мостом имени Ольги Берггольц, передает корреспондент «Ъ-СПб».

По мнению господина Амосова, такое решение станет компромиссом между желанием горожан сохранить память о поэтессе и желанием города возвести новый мост, для строительства которого необходимо снести школу, где училась Ольга Берггольц.

Депутат Амосов сообщил, что 14 марта направил письмо в топонимическую Комиссию Санкт-Петербурга. Сейчас в Санкт-Петербурге ведется подготовка к строительству моста через Неву в створе планируемой восточной пробивки Большого Смоленского проспекта и западной пробивки улицы Колонтай. Будущий мост не имеет официального названия, а наименование «Большой Смоленский мост» используется только для технической документации проекта.

«В Санкт-Петербурге уже имеется пять мостов, в названии который используется слово «смоленский». Предлагаю вновь построенному мосту присвоить название «Мост Ольги Берггольц». Предлагаемое решение позволит недопустимо утери памяти о месте, которое неразрывно связано с именем нашей великой соотечественницы»,— добавил господин Амосов.

Екатерина Рязанова

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