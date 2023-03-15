В Краснодарском крае разработают сертификаты на бесплатную реабилитацию участников СВО

Для участников СВО предусмотрят специальные сертификаты на бесплатную реабилитацию в санаториях Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Также создадут специальную региональную программу. В нее уже входят 30 здравниц Кубани. В санаториях будут оказывать комплексную помощь.

«Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь»,— отметил господин Кондратьев.

Олег Исаев

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