В Краснодарском крае разработают сертификаты на бесплатную реабилитацию участников СВО

Для участников СВО предусмотрят специальные сертификаты на бесплатную реабилитацию в санаториях Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Также создадут специальную региональную программу. В нее уже входят 30 здравниц Кубани. В санаториях будут оказывать комплексную помощь.
«Особенно важно помочь восстановиться бойцам, получившим ранения или травмы. Не сомневаюсь, на нашем побережье им смогут оказать комплексную помощь»,— отметил господин Кондратьев.
Читайте нас в Telegram