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Налоговые отчисления предприятий «Дамате» на Дону превысили 500 млн рублей в 2022 году

Налоговые отчисления предприятий по производству утки и индейки группы компаний «Дамате» в Ростовской области в 2022 году превысили 500 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

«Значительный объем отчислений стал возможен благодаря планомерному восстановлению работоспособности двух комплексов»,— уточняют в сообщении пресс-службы правительства Ростовской области.

В 2022 году объем производства индейки на площадке «Индюшкин двор» увеличился на 21% — 51 тыс. т в убойном весе. Выпуск мяса утки на ООО «Новые утиные фермы» увеличился на 65% — до 28,9 тыс. т в убойном весе.

«Предприятия донского АПК по итогам прошлого года, несмотря на сложности в экономике, смогли увеличить платежи в консолидированный бюджет. В целом за 2022 год в областной бюджет от предприятий отрасли поступило 13,8 млрд рублей, или 107% к уровню 2021 года»,— цитируют в сообщении слова замгубернатора области Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова

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