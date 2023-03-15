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Коммерсантъ FM
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Умер сооснователь 7-Eleven Масатоси Ито

Миллиардер и один из основателей сети магазинов 7-Eleven Масатоси Ито умер в возрасте 98 лет. Господин Ито скончался 10 марта. Об этом сообщил созданный им холдинг Seven & I Holdings.

Масатори Ито родился в 1924 году в Токио. В 1956 году он получил в наследство магазин одежды на окраине Токио после смерти своего брата. Господин Ито переименовал его в Ito-Yokado. Со временем он расширил свой бизнес и создал первую в Японии сеть супермаркетов с таким же названием.

Сейчас Seven & I Holdings управляет 35 тыс. магазинами в 100 странах мира. Капитализация компании к марту 2023 года составляет 5,2 трлн японский иен.

Олеся Павленко

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