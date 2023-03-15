В Краснодарском крае экс-сотрудница МВД осуждена за гибель ребенка в автоаварии

Динской районный суд Краснодарского края признал бывшую сотрудницу МВД Оксану Лыкову виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, сообщают объединенная пресс-служба судов региона и пресс-служба краевого следственного управления СУ СКР. Подсудимой назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Как следует из приговора, 1 апреля 2021 года Оксана Лыкова, управляя автомобилем Renault, двигалась по улице в поселке Южном Динского района. На пешеходном переходе водитель не уступила дорогу ребенку, а попыталась объехать его. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение, возле которого на тротуаре в тот момент находился другой ребенок. От удара 8-летний мальчик погиб на месте.

Оксана Лыкова не признала себя виновной, но суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимой. С бывшей сотрудницы МВД также взыскана компенсация в пользу семьи погибшего ребенка в сумме 1 млн руб.