Крыша центра культуры «Рекорд» протекла после снегопадов

В центре культуры «Рекорд» после обильных снегопадов в середине марта протекла крыша. Кровлю ремонтировали в 2019 году, и гарантийный срок работ уже закончился. Поэтому средства на устранение протечек выделят из областного бюджета, сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сейчас специалисты осматривают крышу и оценивают объем работ. После этого будет понятно, сколько средств потребуется на ремонт.

«Рекорд» был закрыт на реставрацию в 2019 году, работы велись два года. Восстановление здания обошлось в 108 млн руб. Сейчас в центре проходят выставки, кинопоказы, концерты и лекции.

Анастасия Еремина