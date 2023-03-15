Бюджет Нижнего Новгорода скорректируют на 599,1 млн рублей

Комиссия думы Нижнего Новгорода по бюджету и налогам рассмотрела поправки в муниципальный бюджет 2023 года, представленные директором департамента финансов мэрии Юрием Мочалкиным. Как доложил господин Мочалкин, доходы и расходы казны предлагается увеличить на 599,1 млн руб., параметры бюджета 2024-2025 годов не изменятся.

Доходы бюджета предлагается увеличить на 576 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов, еще 23,1 млн руб. составят собственные доходы города. Расходы вырастут на переселение аварийного фонда, строительство и капремонт школ и детсадов, а также содержание учреждений культуры, спорта и образования.

После корректировок доходы бюджета 2023 года составят 52,7 млрд руб., расходы — 55,8 млрд руб., дефицит – 3,1 млрд руб. Ожидается, что депутаты городской думы примут одобренные комиссией поправки на заседании 22 марта.

Владимир Зубарев