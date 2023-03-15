Бывшую полицейскую осудили на 2,5 лет колонии за смертельное ДТП

Динской районный суд признал бывшую сотрудницу правоохранительных органов Оксану Лыкову виновной по ч. 2. ст. 263 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из приговора, в апреле 2021 года госпожа Лыкова на Renault Sandero наехала на несовершеннолетнюю в поселке Южном Динского района. В результате ДТП девушка погибла на месте.

Суд назначил Лысаковой 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. Помимо этого, виновнице ДТП запрещено три года управлять транспортным средством и ей выплачен 1 млн руб. в виде морального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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