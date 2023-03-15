В Башкирии спрос на комнаты в краткосрочную аренду вырос на 28%

С февраля 2022 по февраль текущего года спрос на посуточную аренду комнат в Башкирии увеличился на 28%, сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость». При этом предложение комнат в краткосрочную аренду в республике выросло на 6%. В среднем по России спрос на краткосрочную аренду комнат за год вырос на 17%, а предложение — на 21%.

Аренда комнаты в Башкирии обойдется в 500 руб. в сутки, за год она подорожала на 25%. В среднем по стране цена аренды комнаты достигла 800 руб. в сутки, на 14% выше, чем в 2022 году. Дороже всего стоит посуточная аренда комнаты в Кабардино-Балкарии — 3,4 тыс. руб. (в 2,3 раза выше, чем в 2022 году). Дешевле всего — в Тульской области — 280 руб. (на 7% меньше).

Майя Иванова

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