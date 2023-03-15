Убийцу трех студенток из Башкирии приговорили к пожизненному заключению

Сегодня Оренбургский областной суд приговорил 31-летнего Александра Лазарева, обвиняемого в убийстве трех студенток из Башкирии, к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, осужденый должен выплатить по 2 млн руб. семьям погибших. На его имущество наложен арест. Как следует из сообщения на сайте суда, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Александр Лазарев обвинялся в убийстве трех лиц, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасиловании с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей и к другим лицам, соединенное с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 166 УК РФ, неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 139 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», вечером 29 сентября 2021 года подсудимый через незапертую дверь проник в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Молодежной в городе Гае, где жили три студентки из Башкирии. Угрожая ножом, он изнасиловал девушек, а затем убил. Одна из потерпевших выбежала из квартиры и была убита во дворе дома. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру.

Александра Лазарева задержали спустя три дня после того, как он угнал автомобиль в Орске и попытался скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС.

Следователи позже установили, что Лазарев 15 августа 2021 года изнасиловал жительницу Гая, которую подвозил на автомобиле.

Следователи нашли одежду и орудия преступления, которые попытался спрятать подозреваемый, провели молекулярно-генетические экспертизы. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступлений он был полностью вменяем.

Майя Иванова

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