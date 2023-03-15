Кубанский депутат Госдумы предложил создать профсоюз для работников Wildberries

Дмитрий Гусев предложил в Госдуме сформировать профсоюз Wildberries. Об этом народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в СМИ сообщалось, что в Москве владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries собрались у здания офиса маркетплейса и заявили о намерении устроить забастовку из-за недовольства условиями работы.

По словам господина Гусева, в его кабинете уже состоялась встреча сотрудников и партнеров Wildberries для урегулирования ситуации.

«Вместе обсудим, как выходить из сложившейся ситуации, чтобы малый бизнес был сыт, а крупный бизнес был цел и потребители не пострадали»,— подчеркнул господин Гусев.

Олег Исаев

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