«Авито»: Предложения импортных автомобилей с пробегом выросли в крае на 400%

С начала года количество объявлений о продаже иностранных автомобилей с пробегом в Прикамье выросло на 404% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на такие автомобили на «Авито Авто» в Перми за год увеличился на 473%.

Как сообщает пресс-служба «Авито», средняя цена импортных автомобилей с пробегом составила 2,6 млн руб. Чаще всего под заказ из-за рубежа на «Авито Авто» в Перми в начале 2023 года предлагают автомобили с пробегом брендов Toyota, BMW, Kia, Hyundai и Volkswagen.

В январе и феврале 2023 года в Перми чаще всего предлагали BMW X5 по средней цене в 6,8 млн руб. На втором месте — Hyundai Santa Fe со средней стоимостью 1,9 млн руб. На третьей строчке — Toyota RAV4 со средней ценой 4,1 млн руб. В топ-5 вошли также Honda Civic и Kia Carnival.