В Юбилейном парке Ярославля сделают необычный забор

Мэрия Ярославля начала поиск подрядной организации, которая займется благоустройством Юбилейного парка. Рабочая документация будущих работ размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Работы в Юбилейном парке в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы в Юбилейном парке Ярославля будут идти с 1 апреля по 30 июня 2023 года. В парке сделают новую входную группу, тротуары из бетонной плитки с частичным демонтажом асфальтового покрытия. Главным будет обустройство нового ограждения.

Вместо обычного забора будет установлена так называемая стенка из габионов. Габион —это объемная сетчатая конструкция, заполненная камнями и другими природными материалами. Вместе с сеткой ограждение будет включать зеленую изгородь. Заявки на аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 марта, итоги аукциона подведут на следующий день. Начальная цена муниципального контракта составляет 21,15 млн руб.

В 2021 году в Юбилейном парке уже устанавливали спортивный комплекс, тогда работы не были выполнены в срок. Завершить установку подрядчик смог только к лету 2022 года.

Андрей Иванов