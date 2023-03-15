Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи в благоустройство пляжей вложат 1 млрд рублей

В Сочи арендаторы готовы вложить в благоустройство пляжных территорий 1 млрд руб. об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

В настоящее время на рассмотрении находятся 60 проектов.

«Требования к проектам благоустройства высокие. На всех пляжах курорта к новому сезону должны быть обеспечены комфорт, безбарьерная среда и безопасность на самом лучшем уровне», — говорится в сообщении.

К началу летнего курортного сезона в Сочи проведут капитальное благоустройство пляжей во всех районах города.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...