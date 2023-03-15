Следователи начали проверку из-за разлива нефтепродуктов в Пензенской области

В Пензенской области следствие начало доследственную проверку по факту разлива нефтепродуктов на станции Селикса, об этом сообщает https://t.me/CMSUTSKR/788 центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В СК на транспорте отметили, что, по предварительным данным, 10 марта на станции Селикса в цистерне грузового поезда образовалась течь, и нефтепродукты разлились по близлежащей территории на площади более 7 тыс. кв. м.

«В результате работы экстренных служб разлив локализован, приняты меры по минимизации вреда для экологии. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— пояснили в ведомстве.

Ранее ситуацию взяло под контроль межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сергей Петунин, Саратов