Антимономольная служба оспорила отказ теплоснабжающей организации Энгельса от прямых расчетов с горожанами

Саратовское УФАС выдало предупреждение энгельсской ООО «Теплоресурс». Как сообщили в пресс-службе управления, компания отказалась от прямых расчетов за горячую воду и отопление с собственниками одного из многоквартирных домов.

«В обоснование такого расчета ООО „Теплоресурс“ указало на особенности устройства внутридомовой системы многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении. В то же время, согласно жилищному кодексу России, возможность граждан заключать договоры прямого расчета с ресурсоснабжающими организациями не зависит от технических особенностей оборудования.

В УФАС уточнили, что компания является монополистом в Энгельсе.

«ООО „Теплоресурс“ должно прекратить злоупотребление доминирующим положением, совершив действия, направленные на прямые расчеты с собственниками помещений в МКД», — резюмировали в управлении.

Дарья Васенина