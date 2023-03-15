Росприроднадзор выявил природоохранные нарушения на «Мечел-Коксе»

Уральское межрегиональное управление Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки выявило нарушения природоохранного законодательства на ООО «Мечел-Кокс» (входит в группу «Мечел»). Мероприятия проводились с 16 февраля по 10 марта, сообщают в надзорном ведомстве.

В зоне влияния предприятия выявили превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота, бензапирена и сероводорода. Завод нарушил требования порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных веществ и не провел корректировку инвентаризации. В действующем проекте нормативов ПДК расчетами были занижены выбросы сероводорода, аммиака, цианистого водорода, оксида углерода, фенола и коксовой пыли. Предприятие не обеспечило должный производственный контроль, а точки отбора проб на источниках выбросов не соответствовали требованиям, что приводило к получению недостоверных данных. Контроль эффективности работы установок очистки газа выполнялся на основании данных не аккредитованной лаборатории

В пресс-службе «Мечел-Кокса» пояснили, что предприятие не превышало объемы лимитов выбросов, установленных разрешением на выбросы. По их словам, инвентаризацию источников выбросов ООО «Мечел-Кокс» в 2020 году проводило ООО «НПО “Углекокс”» — специализированная и обладающая необходимыми компетенциями компания.

«На основании проведенной инвентаризации был разработан и согласован с Росприроднадзором проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) “Мечел-Кокса”, на основании которого предприятие получило от Росприроднадзора разрешение на выбросы с установленными лимитами, в пределах которых “Мечел-Кокс” и осуществляет свою деятельность. Исходные данные, положенные в основу ПДВ, соответствуют среднеотраслевым для коксохимических предприятий. Поэтому говорить об их, якобы неправомерном занижении, не корректно», — сообщили в компании.