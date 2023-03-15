На месте стадиона в Александровском парке «Царского Села» появится парковка

Государственный музей-заповедник «Царское Село» объявил конкурс на проектирование парковки и проведение историко-культурной экспертизы этого проекта. Об этом 15 марта пишет «Деловой Петербург».

«Стадион лишь условно сохранил планировку, трибуны находятся в неудовлетворительном состоянии»,— объясняют в музее-заповеднике. По их словам, стадион уже несколько десятилетий не используется по назначению. Последние несколько лет на этом месте выгуливают лошадей, которых содержат в музее.

Пятую часть стадиона планируют отдать под парковку, оставшееся — под зимний каток с искусственным покрытием, площадку для выездки лошадей и проведения мероприятий. Как отмечают в музее, парковочная зона стала нужна для удобства гостей исторического комплекса Императорской фермы, находящейся рядом.

Летом завершится приспособление первой очереди фермы под многофункциональный музейный центр, отметили в ГМЗ. Туда войдут конюшня, флигель для овец — на их месте появятся детский центр музея и кафе, — птичник, козлятник и каретный сарай. В корпусах ведутся пусконаладочные работы, сама реставрация завершена. В 2024 году планируется запустить эксплуатацию второй очереди. На месте еще одного флигеля для овец появятся выставочные и лекционные залы и служебные помещения. Кроме того, там останется дом смотрителя, корпус высочайшего присутствия и молочный павильон.

Императорская ферма в Царском Селе построена в 1818-1828 годах Адамом Менеласом. В ней обслуживали царя и его приближенных и отбирали подходящие для хозяйств породы скота. До начала реставрации комплекс считался аварийным.

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