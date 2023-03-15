Садовым товариществам разрешат проводить общее собрание онлайн

Курултай Башкирии планирует на пленарном заседании в конце марта принять в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в ст. 5 закона республики «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд в Республике Башкортостан».

Законопроект направлен на развитие дистанционных форм взаимодействия членов садовых товариществ при проведении общих собраний, сообщает пресс-служба регионального парламента. Предлагается наделить республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления правом создавать и развивать информационные системы.

Ранее для голосования на общем собрании члены садовых товариществ должны были присутствовать лично или отправлять заполненный бумажный бюллетень почтой. После принятия законопроекта члены садового товарищества могут предусмотреть в уставе возможность применения электронных средств голосования.

Законопроект одобрен комитетом Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Майя Иванова

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