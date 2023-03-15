В Севастополе в суд направили дело о получении взятки начальником управляющей компании

В Севастополе в суд направили дело, возбужденное в отношении директора ООО «Управляющая компания», о получении крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, летом 2019 года подозреваемый оказал содействие своему знакомому в заключении договора на выполнение уборки придомовых территорий на сумму 94 млн руб. При этом заключение соглашения прошло без согласования с советом директоров компании, что является незаконным.

За свое содействие фигурант дела получил автомобиль Porsche Cayenne Turbo стоимостью 2,9 млн руб. В дальнейшем подрядчик обязался выплачивать директору ООО «УК» 5% от суммы всех принятых работ. В апреле 2022 года в рамках этих договоренностей на счет злоумышленника поступило 50 тыс. руб., после чего мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег и иного имущества в особо крупном размере). В настоящее время фигурант дела находится под домашним арестом. На имущество злоумышленника наложен арест. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя.

Анастасия Донскова

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