Ввод в эксплуатацию поликлиники на ул. Ленина в Перми вновь перенесли

Сроки ввода в эксплуатацию строящейся поликлиники на ул. Ленина, 16, в Перми перенесены на более позднее время. Как сообщает портал 59.ru, это вызвано тем, что задерживается поставка оборудования. «Основной вопрос, который сейчас затрудняет ввод поликлиники в эксплуатацию в установленные новым контрактом сроки, это поставка оборудования на объект,— объяснили порталу в краевом минстрое.— Полная его поставка будет осуществлена до конца мая этого года, после чего можно будет вводить поликлинику в эксплуатацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Строительство поликлиники ведется с 2019 года. Сначала подрядчиком выступало ООО «Спецстрой», которое должно было сдать объект до конца июня 2022 года. Однако в сентябре 2022 года контракт с ООО «Спецстрой» был расторгнут по соглашению сторон. Бывшему подрядчику выплатили часть стоимости работ — 223,3 млн руб. (общая сумма контракта составляла 523,5 млн руб.).

Новым подрядчиком по достройке здания поликлиники на ул. Ленина, 16, в Перми стало ООО «Специализированный застройщик "Дом.59"» (дочерняя структура Корпорации развития Пермского края). По условиям контракта с новым подрядчиком, сдать объект планировалось в марте 2023 года.

Всего в новом здании медицинскую помощь смогут получать 32 тыс. жителей Ленинского района, поликлиника рассчитана на прием 400 человек в смену. В здании расположится дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.