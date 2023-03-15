После Индии губернатор отправится в Турцию

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с делегацией правительства примет участие в выставке Petrolеum Istanbul, сообщает «В курсе.ру». Мероприятие пройдет с 16 по 17 марта. В рамках выставки делегация из Прикамья проведет ряд встреч с турецкими нефтегазовыми корпорациями, а также посмотрит на работу Стамбульской свободной промышленной экономической зоны.

Напомним, на этой неделе Дмитрий Махонин возглавил делегацию правительства Пермского края во время рабочего визита в Индию.

По данным «Ъ-Прикамье», в Пермь глава региона вернется к 20 марта.