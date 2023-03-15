Экс-сотрудницы отдела Росгвардии по Салавату получили условные сроки за хищение

Салаватский городской суд вынес приговор бывшей начальнице финансово-экономического отдела территориального отдела вневедомственной охраны — филиала Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Башкирии 50-летней Татьяне Коковихиной и экс-главному бухгалтеру учреждения 40-летней Виолетте Гизатуллиной. Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также изготовлении и использовании распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для их неправомерного перевода (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По материалам дела, женщины занимались вопросами начисления зарплаты сотрудникам учреждения. При направлении в казначейство электронных реестров на выплату зарплаты они отражали недостоверные суммы, включали в документы в качестве работников учреждения данные своих родственников и указывали реквизиты их счетов.

Всего с 2017 года по 2021 год подозревааемые похитили более 4 млн руб. бюджетных средств. Они уволились в июне 2021 года по собственному желанию. Факты мошенничества были выявлены новым главным бухгалтером учреждения.

Подсудимые частично признали вину. Суд приговорил Татьяну Коковихину к двум годам и трем месяцам, а Виолетту Гизатуллину — к двум годам и пяти месяцам условно с испытательным сроком на два года каждой, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

Майя Иванова

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