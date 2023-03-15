В Березниках прошла олимпиада по химии на призы филиала «Азот»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Березниках состоялась традиционная олимпиада по химии на призы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» среди учащихся старших классов города. Она прошла на базе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Задания олимпиады посвящены основным разделам химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. Часть из них основана на школьной программе профильного уровня, часть — олимпиадные. На участие в интеллектуальных соревнованиях заявились 37 старшеклассников из березниковских школ. На решение заданий давалось 3 часа. Победители олимпиады будут названы в конце марта, церемония награждения пройдет в БФ ПНИПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Пятый год мы совместно с БФ ПНИПУ проводим олимпиаду для школьников по химии. За это время наши первые участники выросли и окончили вузы. В этом учебном году, одновременно с олимпиадой для старшеклассников, стартовал лабораторный практикум для восьмиклассников березниковской школы №22 — участников инженерного факультатива «Азот». В день, когда старшеклассники решали задачи, в лаборатории вуза для участников факультатива практикум провел заведующий кафедрой химической технологии и экологии БФ ПНИПУ Михаил Куликов. Надеемся, что дети увлекутся химией, примут в будущем участие в нашей олимпиаде и станут высококлассными специалистами филиала «Азот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают давние партнерские отношения с целью привлечения выпускников профильных специальностей на завод. Также предприятие тесно сотрудничает с другими учебными заведениями: Березниковским политехническим техникумом (БПТ), Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом. «Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, реализует программу целевого обучения, вручает именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность. Специалисты филиала являются экспертами учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии и преподают профильные предметы студентам вузов и ссузов. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива «Азота».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники